Экономическая ситуация в Армении действительно катастрофическая. Это видно и по части исполнения бюджета, и по части спада ВВП, и по части сокращения объема инвестиций, и по части территориальных потерь. Об этом на встрече с молодежью в Ереване заявил 15 декабря кандидат на должность премьер-министра от Движения за спасение Родины Вазген Манукян, отвечая на вопросы присутствующих.

Так, по его словам, было потеряно около 100 тысяч га пахотных земель, 315 тысяч га зеленых участков, 15 гидроэлектростанций, и 100 мегаватт энергии.

«То есть наши потери очень велики, а расходы увеличились», — отметил Манукян, которого цитирует армянский интернет-сайт news.am.

Вместе с тем, политик заметил, что ни один нормальный бизнесмен не сделает сколько-нибудь существенных инвестиций в Армении, добавив, что без реальных инвестиций стране не удастся вылезти из сложившейся крайне неблагоприятной ситуации.

«Армения – это нестабильная страна с постоянной угрозой возобновления военных действий, что приведет к проблемам и по части обеспечения коммуникаций. Инвестиции в Армении может совершить лишь тот бизнесмен, который является этническим армянином, делает инвестиции не с целью получения прибыли в этот момент, а лишь из-за своей национальной принадлежности. В подобных инвестициях для них существует существенная доля риска. Подобные инвестиции не могут составлять большую долю и, следовательно, не могут как-то изменить ситуацию», — пояснил кандидат на должность премьер-министра.

Minval.az