Марш достоинства, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершился. Шествие сегодня стартовало у памятника Сасунци Давиду под лозунгом «Никол, уходи». Представитель ВО АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян заявил, что следующий марш состоится завтра в 17:00 с площади рядом со зданием цирка на улице Григора Лусаворича.

По его словам, участники марша остановятся перед зданием прокуратуры, полиции и СНБ. «Мы обратимся к прокуратуре с требованием предъявить Николу Пашиняну обвинение в государственной измене и задержать его в рамках уголовного дела. В четверг также состоится марш, а в субботу проведем митинг и траурное шествие. В ближайшие дни мы, наконец, добьемся своей цели»,- приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.



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Участники Марша достоинства, стартовавшего с территории железнодорожного вокзала «Сасунци Давид», дошли до здания Правительства Армении. Здесь выступил представитель ВО АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, который обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявил: «Ты продолжишь смотреть на армянский народ за полицейским кордоном. Ты предал этот народ, потому не имеешь право его представлять. Призываю всех поднять кулаки вверх.

Никол, этот кулак не только угроза, это единый кулак нашего народа, которым он тебя уберет, объединится, чтобы построить Родину. Тебе нет места в этом кулаке, уходи и все». Сагателян призвал поприветствовать всех находящихся в здании кабмина людей, поскольку Пашинян в этом здании и в целом в общественной среде не имеет никакой поддержки.

«К нам присоединился и кандидат в премьеры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян, давайте поприветствуем его», — сказал оппозиционер (цитата по армянскому интернет-порталу news.am), после чего участники шествия стали скандировать «Вазген – премьер-министр».



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В Ереване проходит акция протеста. Участники шествия требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Демонстранты собрались у центрального вокзала, после чего вышли на проезжую часть проспекта Тиграна Меца, отмечает RT.

Minval.az