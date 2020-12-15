Группа ученых из России и Франции пришла к выводу, что пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei может помочь людям с избыточным весом безопасно похудеть. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новое исследование ученых из Руанского университета во Франции.

Автор исследования, профессор Руанского университета Сергей Фетисов, отметил, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, есть в кишечнике здоровых людей. При этом, изучая результаты анализов образцов микробиоты нескольких сотен людей, ученые нашли закономерность: количество этих бактерий снижено у людей, страдающих ожирением.

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