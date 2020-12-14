По итогам поисковых работ с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих. Об этом сообщает армянский интернет-сайт news.am со ссылкой на Унана Тадевосяна, одного из чиновников бывшего оккупационного режима.
По итогам поисковых работ с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих. Об этом сообщает армянский интернет-сайт news.am со ссылкой на Унана Тадевосяна, одного из чиновников бывшего оккупационного режима.
Дата: 2020/12/14 22:16
Раздел: Бывший СССР
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