По итогам поисковых работ с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих. Об этом сообщает армянский интернет-сайт news.am со ссылкой на Унана Тадевосяна, одного из чиновников бывшего оккупационного режима.

Minval.az