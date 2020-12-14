Российский посредник Минской группы ОБСЕ Игорь Попов не посетил Баку и Ереван в рамках миссии сопредседателей из-за болезни, у него COVID-19, сообщил «Спутнику» источник в правительстве Армении.

Об этом Ереван и Баку были проинформированы заранее.

Minval.az