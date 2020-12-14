Если даже после этого поражения он не уходит, вы представляете, какими будут внеочередные выборы? Будут беспрецедентные нарушения и фальсификации. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян, выступая на организованном оппозицией Марше достоинства.

«Никол Пашинян в 2018 году мог быть спокойно избран и был избран, но сейчас он знает, что не будет избран. Он прибегает ко всем средствам, чтобы остаться у власти. Вы думаете, что люди пойдут бросить бумажку в ящик, а он это позволит? Это исключено, Я в этом уверен», — приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.

На замечание о том, что власти поднимают вопрос, почему оппозиция не требует внеочередных выборов, Вазген Манукян сказал: «Потому, что оппозиция знает, что эти внеочередные выборы будут сфальсифицированы. Предатель родины либо совершает самоубийство, либо уходит».

Minval.az