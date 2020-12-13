Мане Геворгян, пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна, опровергла появившиеся в интернете сообщения о его отставке.
«Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях», — цитирует её ТАСС.
Мане Геворгян, пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна, опровергла появившиеся в интернете сообщения о его отставке.
«Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях», — цитирует её ТАСС.
Дата: 2020/12/14 0:58
Раздел: Бывший СССР
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