Мане Геворгян, пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна, опровергла появившиеся в интернете сообщения о его отставке.

«Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях», — цитирует её ТАСС.

Minval.az