Жителя словацкого региона Кисуце могут отправить в тюрьму на 10 лет за кражу двух конфет из магазина. Подробности этой истории сообщает «Лайф» со ссылкой на TV Markíza.

Столь суровое наказание грозит мужчине за то, что он совершил преступление во время объявленного в стране чрезвычайного положения. Его родные и близкие недоумевают, как за кражу двух конфет можно отправиться за решётку на столь долгий срок, называя это невероятным. Они уже намерены обратиться за помощью к президенту страны Зузане Чапутовой.

Однако до вынесения приговора глава государства не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию. Более того, помочь обвиняемому она сможет лишь в том случае, если он сам напишет ей письмо с просьбой о помиловании.

Впрочем, для Словакии подобная ситуация уже не первая. Ранее местного бездомного отправили за решётку на 15 лет из-за кражи бургера, который стоил немногим больше двух евро.

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