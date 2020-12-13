Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей храмов Москвы по окончании Божественной литургии 13 и 19 декабря обратиться к клирикам и прихожанам с призывом сдать плазму крови для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Предстоятель церкви отметил, что переливание плазмы крови сейчас является одним из наиболее эффективных методов лечения COVID-19 для пациентов, переносящих заболевание в тяжелой форме.

«Для этих людей данная процедура является иногда последней надеждой на исцеление. Помочь им в этом — наш долг христианской любви», — заявил патриарх Кирилл.

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