Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своих переживаниях и ощущениях после того, как узнал весной, что заразился коронавирусом, а также о последствиях болезни.

«Было это в мае месяце. Определенный страх присутствовал. Мы заболели с женой фактически в один день. Было страшно», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Пресс-секретарь президента рассказал, что первые несколько дней чувствовал себя «достаточно терпимо», однако затем температура стала расти, а сделанный КТ показал наличие пневмонии.

«Самое неприятное то, что на 7-9 день может наступать ухудшение. Что произошло у меня. То есть, после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась», — поведал он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков утвердительно ответил на вопрос, испугался ли он такого развития событий.

Ведущая также поинтересовалась у пресс-секретаря президента, начал ли он писать завещание в тот момент.

«Ну, были такие мысли. Врачи рассказывают, как может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом», — признался Песков.

Он также рассказал, что ни один из членов его семьи за исключением супруги Татьяны Навки в тот момент не заболел, несмотря на то, что они контактировали друг с другом. Тем не менее, в последствии, через несколько месяцев родные Пескова все же заразились коронавирусом.

«Болезнь неприятная, лучше ей не болеть, хотя с другой стороны — я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно», — поделился Песков.

Говоря о последствиях от заболевания коронавирусом, он заметил, что «последствий как таковых нет».

«С венами на руках было плохо, потому что было много капельниц и так далее, и вены были на руках забиты все. Это месяца три, наверное, продолжалось. И была, наверное, недели две-три слабость такая, которую доселе я не испытывал. Было тяжело ходить, тяжело передвигаться, и постепенно нарабатывал-нарабатывал, буквально через две недели я уже начал заниматься спортом», — добавил Песков.

По словам Пескова, он сразу же доложил президенту о том, что заразился коронавирусом.

Отвечая на вопрос, как отреагировал глава государства, Песков сказал: «Пожелал скорейшего выздоровления».

Minval.az