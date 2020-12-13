Служба национальной безопасности должна немедленно задержать Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

«Служба национальной безопасности должна немедленно арестовать Никола Пашиняна. Всю жизнь я испытывал глубокое уважение к Службе национальной безопасности. Этот вид службы один из наиболее сложных и ответственных в системе государственных служб.

Для решения поставленных задач служащие этой сферы вынуждены быть бдительными по отношению ко всем сфера общественной жизни, всем слоям общества, начиная простыми людьми и заканчивая наиболее высокопоставленными лицами. В этой службе могут работать исключительно честные и чистые люди, для которых не может быть ничего, дороже государственности. Чистота этой службы требует служить политическим властям настолько, насколько это исходит из интересов государства и народа, его безопасности.

Наблюдая за нынешней деятельностью Службы национальной безопасности РА, я поражаюсь. Глубокоуважаемые офицеры и генералы, неужели вы также потеряли чувство реальности, не можете после всего этого понять, что основным действующим лицом в ситуации оказавшейся под угрозой государственности является лицо, оказавшееся на посту премьер-министра? Неужели вы не понимаете, что оставляя его на свободе, вы выказываете преступное бездействие? Если вам недостаточно сигналов и опасений представителей интеллигенции, вы можете опираться на публичные разоблачения, сделанные несколько месяцев назад бывшими руководителями Службы национальной безопасности? Вы действительно думаете, что в эти дни национальной безопасности РА угрожают Гагик Царукян, Вардан Айвазян, Ашот Минасян, Ара Саакян, Ваграм Багдасарян, Аветик Ишханян, Ишхан Сагателян и другие? Неужели вы не осознаете, что авантюрист и негодяй, оказавшийся на посту премьер-министра, разрушил нашу страну, и каждый его день на посту – это новая угроза безопасности нашего государства и народа? Вследствие его преступной деятельности невооруженным глазом видно, что в обществе назревает не недовольство, а ненависть, что полно непредвиденными развитиями. Очевидно, что он неспособен принять никакого разумного слова и критики, от него невозможно ожидать никакого уравновешенного и рационального решения. Осознавая серьезность совершенных преступлений и их последствия, он никогда добровольно не уйдет, заставляя людей идти на радикальные шаги, что может привести к кровопролитию.

Прошу вас, вернитесь на соответствующую вам, характерную для вас, требуемую от вас рациональную плоскость, арестуйте Никола Пашиняна, изолируйте его от власти и общества! Спасите авторитет вашей структуры! Вы несете ответственность за обеспечение национальной безопасности, перед памятью ваших выдающихся сослуживцев, вкладом ветеранов, успехами будущих служащих. Это должны сделать вы и больше никто! Сделанное другими будет разрушительным как для них, так и для нас всех. Все равно это произойдет, лучше, чтобы это сделали вы, а не общество», — написал он.

Minval.az