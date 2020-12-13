В Соединенных Штатах Америки казнили десятого преступника, осужденного на федеральном уровне, в текущем году. Об этом сообщила телекомпания CNN.

56-летний Альфред Боржуа был приговорен к казне в 2004 году за убийство в приступе ярости своей двухлетней дочери, над которой до этого он месяцами всячески издевался. Его казнили в тюрьме в городе Терре-Хот штата Индиана.

При этом Боржуа до последнего заявлял о своей невиновности.

По данным CNN, власти США планируют казнить еще троих таких преступников до инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января 2021 года, поскольку новый глава государства обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.

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