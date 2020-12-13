Распространение вызываемого новым коронавирусом заболевания возможно будет взять под контроль к концу лета 2021 года при условии применения вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.

С таким прогнозом выступил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью для телеканала Fox News.

«Нам следует быть уверенными в том, что мы сможем взять под контроль заболевание и пандемию к концу следующего лета», — заявил Шахин, отвечая на соответствующий вопрос. По его оценке, переломить ситуацию в США возможно лишь путем вакцинации не менее 30% американцев. «Это может произойти уже в апреле следующего года при условии наличия готовой к применению вакцины», — уточнил глава BioNTech.

Эта германская компания обещала предоставить различным странам мира 1,3 млрд доз своей вакцины до завершения 2021 года. «Мы можем поставить даже больше доз в 2021 году», — заверил Шахин. Он признал наличие у населения определенной настороженности по отношению к препарату, но заверил в надежности и безопасности вакцины BioNTech и Pfizer.

Minval.az