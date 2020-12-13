Вспышка птичьего гриппа распространилась на несколько префектур Японии. Десятой стала префектура Сига в регионе Кинки на острове Хонсю, где японские власти выявили вспышку птичьего гриппа в этом году.

Ранее стало известно о том, что птичий грипп был выявлен в девяти префектурах Японии: Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго, Оита, Хиросима, Вакаяма и Окаяма, пишет ТАСС. В птичьих хозяйствах этих префектур уже было уничтожено более 2,5 млн кур.

В Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны 13 декабря прошло совещание, посвящённое распространению птичьего гриппа. В ведомстве пообещали оказать помощь префектурам в борьбе с заболеванием.

Minval.az