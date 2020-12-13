Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.
После стрельбы был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.
Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию.
«У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки», — отметил Райт.
В субботу митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек — в несколько раз меньше, чем на прошлых манифестациях около месяца назад. Акция носила мирный характер, хотя на ней присутствовали ультраправые из группировки «Гордые парни» с их характерной символикой.