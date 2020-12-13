Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.

После стрельбы был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.

Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию.