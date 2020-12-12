Число людей, умерших за сутки в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, достигло самой высокой отметки за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в субботу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Как информировал университет, в пятницу в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах ушли из жизни 3 309 человек. Предыдущий пик был подтвержден 9 декабря — 3 124 летальных исхода.

Minval.az