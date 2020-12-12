Власти Венесуэлы пресекли попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито» в штате Карабобо на севере страны, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр нефти Тарек Эль Айсами.

«Мы сообщаем международной общественности о попытке организации теракта против нашей нефтяной промышленности, нам удалось предотвратить его», — сказал министр.

«10 декабря в штате Карабобо были задержаны двое венесуэльцев, которые участвовали в организации теракта, целью которого был подрыв и разрушение нашего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Палито», — сказал Эль Айсами.

«Кроме того, эти террористы намеревались подорвать основной нефтепровод, по которому производится транспортировка нефтепродуктов с НПЗ «Эль-Палито» в город Ягуа», — добавил министр.

«Весь этот террористический план был подготовлен в Колумбии дезертирами из вооруженных сил Венесуэлы, которые пользуются защитой и покровительством со стороны колумбийских властей и президента Ивана Дуке», — заявил венесуэльский министр.

По его словам, Дуке «непосредственно санкционировал осуществление этого теракта».

«Кроме того, важно отметить, что ЦРУ и АНБ США были осведомлены и оказывали содействие всем террористам, принимавшим участие в этом плане», — добавил министр.

По телевидению была показана изъятая взрывчатка.

Minval.az