В результате работы, проведенной посольством Азербайджана во Франции, начато расследование военных преступлений, совершенных французскими гражданами армянского происхождения, принимавшими участие в военных действиях в ходе Второй Карабахской войны.

Об этом говорится в статье Себастьяна Буссуа, доктора политических наук, исследователя Ближнего Востока для Journal Général de l’Europe.

В статье говорится, что Баку проинформировал международное сообщество о незаконной отправке десятков боевиков-французских граждан армянского происхождения в зону армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с момента его обострения 27 сентября после тридцати лет бесплодных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Этот факт также ставит под угрозу саму Францию, в том плане, что если боевики, которые незаконно участвовали в военных действиях под армянским флагом, вернувшись на французскую землю, останутся безнаказанными», — пишет автор.

По его словам, именно поэтому посольство Азербайджана во Франции предоставило недавно французской системе правосудия доказательства, чтобы добиться начала расследования военных преступлений, совершенных французскими гражданами армянского происхождения в Нагорном Карабахе, сообщает Trend.

«Дипломатический орган также обратился к прокурору с просьбой начать расследование, чтобы эти люди предстали перед судом, и не представляли больше опасности ни на Кавказе, ни во Франции в будущем. Наконец, французская судебная система начала предварительное расследование. В настоящее время полиция проверяет всех пассажиров, кто прибывает из Еревана во Францию, чтобы как можно оперативнее выяснить причины их пребывания в регионе», — говорится в статье.

Minval.az