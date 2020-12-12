«Мы с уважением чтим память Гейдара Алиева»., написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Оставшийся нам от Гейдара Алиева лозунг «Одна нация-два государства» будет жить вечно», — отметил глава МИД Турции.
«Мы с уважением чтим память Гейдара Алиева»., написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Оставшийся нам от Гейдара Алиева лозунг «Одна нация-два государства» будет жить вечно», — отметил глава МИД Турции.
Дата: 2020/12/12 11:58
Раздел: Мир
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