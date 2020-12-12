Ученые Стэнфордского университета в США раскрыли способ борьбы со старением тела. О результатах исследования пишет журнал Science.

В ходе проведенных на мышах исследования американские ученые выявили особенности одного специфического белка 15-PGDH. Выяснилось, что блокирование активности этого белка останавливало старение мышц и обеспечивало восстановление массы тела. И напротив, усиление активности этого белка приводило к атрофии мышц и общей слабости тела. То есть управление белком позволит бороться с потерей мышечной массы у пожилых людей (саркопенией).

Ученые даже провели первые эксперименты. Они на протяжении одного месяца в каждодневном режиме вводили старым мышам небольшую молекулу, которая блокировала активность 15-PGD. В итоге мышечные волокна у них стали крупнее и сильнее, почти как у молодых особей.

Исследователи считают это открытие революционным в медицине.

Minval.az