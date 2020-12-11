Согласно постановлению Кабинета Министров АР, с 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года в стране будет введен ужесточенный карантинный режим. В этот период будет ограничено передвижение граждан в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков).

В течение указанного периода будет работать «Система получения разрешений и мониторинга».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года передвижение лиц, работающих в организациях, чья деятельность разрешена, будет осуществляться на основании удостоверения, а также после внесения работодателем данных о них в портал «icaze.e-gov.az».

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