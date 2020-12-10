Первый контейнерный поезд, загруженный продукцией турецкого производства, который следует из Стамбула в Сиань, Китай, прибыл сегодня в Бакинский международный морской торговый порт.

Поезд, который в общей сложности преодолеет 8 693 километра, отправится из столицы Азербайджана в казахстанский порт Актау, передает Репорт.

Контейнерный поезд, состоящий в общей сложности из 42 40-футовых контейнеров и перевозящий бытовую технику, отбыл из Стамбула и через станцию Ахалкалаки в Грузии по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс достиг Бакинского порта.

Оператором поезда являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума — компании Pasific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и KTZ Express (Казахстан).

Грузовой караван будет доставлен из порта Баку в порт Актау на фидерном судне Beket Ata, оператором которого является ADY Container. Эти поезда будут курсировать регулярно дважды в месяц, начиная с 2021 года.

Minval.az