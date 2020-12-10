Афганистан и Иран в четверг официально открыли первую железную дорогу между двумя странами.

Железнодорожная ветка протяжённостью в 140 км связывает восточную часть Ирана с западом Афганистана. Ожидается, что в скором времени дорога будет продлена на 85 км — до афганского города Герат.

Проект стоимостью $75 млн начали реализовать в 2007 году.

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе видеоконференции по случаю открытия дороги назвал это событие «одним из исторических дней» в отношениях двух стран. Он отметил, что Ирану удалось преуспеть в строительстве железнодорожной сети несмотря на санкции со стороны США.

Президент Афганистана Ашраф Гани в свою очередь заявил, что это «ценный подарок со стороны Ирана», который поможет восстановить «Великий шелковый путь».

Minval.az