Хотелось бы надеяться, что участники саммита лидеров ЕС откажутся от шагов, которые усугубят кризис доверия с Анкарой.

Об этом сообщил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на открытии симпозиума по Восточному Средиземноморью в Анкаре, передает «Анадолу».

По словам Шентопа, мишенью политики Запада является не только Турция, но и другие восходящие и влиятельные державы, в частности Россия.

По его словам, на повестке сегодняшнего саммита лидеров ЕС рассматриваются различные вопросы, в том числе деятельность Турции в Восточном Средиземноморье и меры по противодействию Анкаре.

Европейский Союз должен определить свое будущее, в частности ограничится ли он лишь урегулированием региональных вопросов, провоцируемых со стороны Греции и Греческой общины Кипра или предпримет шаги для расширения в сторону евразийского континента, пойдя на сближение с такими странами как Турция, сказал Шентоп.

Minval.az