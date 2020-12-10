Родственники бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября, начали битву за наследство спортсмена, сообщает The Sun.

По информации источника, в споре участвуют не менее 16 человек. Среди них пять признанных аргентинцем детей и еще семь человек, претендующих на этот статус. Кроме того, получить часть наследства Марадоны рассчитывают его четыре сестры. Источник, близкий к ситуации, рассказал, что наблюдать за битвой родственников футболиста будет так же интересно, как за чемпионатом мира.

Уточняется, что по аргентинским законам при отсутствии завещания официально признанные умершим дети не имеют преимущества перед детьми, о существовании которых покойный мог не знать. Однако последним необходимо доказать факт родства с Марадоной.

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