Все члены семьи больного коронавирусом, лечащегося дома, считаются потенциальными больными COVID-19.

Об этом сказала член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева.

Она отметила, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

«Сегодня большинство больных COVID-19 находятся на самоизоляции, но в какой степени они ее придерживаются? Больной коронавирусом, который лечится дома, должен максимально изолироваться от других членов семьи», — цитирует Мустафаеву Тренд.

Minval.az