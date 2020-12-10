Одним из показательных симптомов раннего COVID-19 являются воспаленные глаза, выяснили ученые из Университета Англия Раскин (ARU), которые опубликовали своей исследование в журнале BMJ Open Ophthalmology.

В частности, исследователи опросили пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания. Среди 83 участников опроса 90% лиц отмечали усталость, 76% — лихорадку, 70% — потеря обоняния и вкуса, 66% — сухой кашель.

При этом 81% лиц указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. Из них 18% опрошенных имели светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% — зуд глаз, а 16% — боль в глазах. Большинство участников отметили, что имели эти симптомы около двух недель.

Никто из респондентов не отметил слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

Ученые считают, что нужно четко отделять конъюнктивит от симптомов коронавируса, а боли глаз признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19. Это проявление также указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

Minval.az