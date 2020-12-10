Известная международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Китая в использовании технологий для давления на мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

В распоряжение правозащитников попал список более чем двух тысяч заключенных из провинции Аксу.

В HRW отметили, что Китай преследовал людей с помощью специальной программы данных под названием «Интегрированная платформа совместных операций» (IJOP).

Всех задержанных принудительно размещают в «лагерях политического перевоспитания» в КНР.

В HRW отметили, что программа данных IJOP собирает данные посредством различных сенсорных систем в Синьцзяне и передает властям данные лиц, которые считает потенциальной угрозой.

Программа обработки данных, которую называют также «программой слежки», используется и для задержания людей из района Каракаш.

Человека, которому звонят из-за границы с одного номера четыре раза, система IJOP включает в категорию «связанных с уязвимыми странами».

Китайский исследователь Майя Ван отметила, что китайское правительство обязано дать ответ семьям тех, кто находится в списке, объяснить почему они задержаны и где сейчас.

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