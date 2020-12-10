Преступления, совершенные Арменией, в том числе Ходжалинский геноцид, остаются в памяти людей.

Об этом, выступая в парламенте Турции, сказал министр национальной обороны этой страны Хулуси Акар.

По его словам, нанесение Арменией ударов по гражданским объектам 27 сентября стало последней каплей, переполнившей чашу терпения: «Азербайджан с 27 сентября перешел в контрнаступление для освобождения своих земель от оккупации. Азербайджанские земли были освобождены за 44 дня, но говорить об этой победе будут еще 44 года и дольше. 10 ноября было подписано соглашение о прекращении огня. Президент Турции обсудил с Президентом России условия прекращения огня, обеспечив необходимую поддержку в этом вопросе».

Хулуси Акар напомнил, что день Победы будет отмечаться в Азербайджане 8 ноября в день освобождения Шуши, а не 10 ноября, потому что в этот день чтится память Ататюрка: «За столь трепетное отношение выражаю признательность всем нашим азербайджанским братьям во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тем самым еще раз было продемонстрировано, что Азербайджан и в радости, и в печали рядом с Турцией, согласно девизу «одна нация, два государства». Турция и впредь, используя все возможности, будет поддерживать азербайджанских братьев».

Minval.az