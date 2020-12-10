Корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию, маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

«В учении «АМАН-2021″, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», — отметили в пресс-службе флота.

Учения пройдут в феврале 2021 года в акватории Карачи. ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования.

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