«Продолжается сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Россией по строительству и началу деятельности совместного российско-турецкого Центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Х.Акар напомнил о подписании 11 ноября этого года Меморандума о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всеми военными операциями в зоне нагорно-карабахского конфликта исходя из совместного заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между президентами Азербайджана и России, и премьер-министром Армении.

Minval.az