Турция внимательно отслеживает все аспекты процесса поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. Речь идет о политической, оборонной, экономической и технологической составляющей.

Об этом сказал в парламенте министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По словам министра, контракт с Россией по С-400 был насущным требованием национальных интересов Турции, а не вопросом выбора.

Испытания и развертывание комплексов продолжаются в соответствии с утвержденным планом, отметил он.

Акар подчеркнул, что закупка российских комплексов не означает отдаления Анкары от НАТО.

Глава Минобороны вновь отметил необоснованность утверждений США о несовместимости комплексов С-400 и самолетов пятого поколения F-35. «Мы готовы проработать этот вопрос с американской стороной в рамках совместной рабочей группы с привлечением представителей НАТО. Данная инициатива турецкой стороны все еще актуальна», — сказал министр.

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