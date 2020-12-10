Режим прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха полностью соблюдается, за минувшие сутки никаких провокаций не отмечено. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«Миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами осуществляет контроль за реализацией договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено», — сказал он.

По словам офицера, военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Ведется патрулирование по линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, обеспечивается безопасность передвижения гражданского населения.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

На сегодня в Нагорный Карабах вернулись более 36 тысяч человек.

Minval.az