В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Джейхун Байрамов 9 декабря 2020 года встретился с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

В ходе встречи секретарь Высшего Совета национальной безопасности выразил удовлетворение установлением мира между Азербайджаном и Арменией и возвращением оккупированных территорий и пожелал успехов правительству и народу Азербайджанской Республики на пути роста и развития.

Говоря о развитии отношений между Ираном и Азербайджаном, Али Шамхани отметил, что завершение совместных проектов, а также начало нового взаимного сотрудничества в различных областях требуют более серьезных усилий.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил поддержку Исламской Республикой Иран справедливой позиции Азербайджана и проводимой им в этом отношении принципиальной политики. Коснувшись воли лидеров двух стран к развитию и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, он отметил, что Азербайджан готов развивать отношения с Ираном.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента Ирана Мухаммедом Бакыром Калибафом.

Председатель парламента назвал освобождение азербайджанских территорий важным шагом на пути к миру и прочной безопасности. Отметив важность повышения уровня всестороннего сотрудничества между Ираном и Азербайджаном, он подчеркнул, что для этого необходимо использовать различные существующие потенциалы.

Председатель парламента Мухаммед Бакыр Калибаф говорил о повышении уровня экономического, культурного и другого сотрудничества, а также приграничного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с убийством иранского ученого-ядерщика в результате теракта. Он отметил, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и подчеркнул неприемлемость этого террористического акта.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне в Азербайджане, министр с удовлетворением отметил поддержку высокопоставленных представителей Исламской Республики Иран, в том числе Верховного лидера Ирана, президента и членов парламента.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az