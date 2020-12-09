В США 17 штатов, возглавляемых республиканцами, выступили в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в стране, направив соответствующий документ в Верховный суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Ранее власти Техаса направили в суд иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырёх «колеблющихся» штатах, которые помогли демократу Джо Байдену одержать победу на выборах в стране.

Отмечается, что поддержку Техасу выразили такие штаты, как Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Уточняется, что эти штаты высказались в поддержку истца, но не присоединялись к иску.

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