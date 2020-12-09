Из-за пандемии COVID-19 закрывается все больше школ, и, по данным ООН, 320 миллионов учеников сейчас не могут посещать оффлайн-занятия. Для сравнения – месяц назад, в начале ноября, в школу не ходили 232 миллиона детей.

«Несмотря на то, что мы теперь многое знаем о COVID-19, о роли школ в распространении заболевания, и о мерах, которые позволяют защитить детей в учебных заведениях, мы двигаемся в нежелательном направлении», – сказал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Роберт Дженкинс, слова которого приводят «Новости ООН».

«Существуют доказательства того, что школы не являются основным рассадником COVID-19. Тем не менее, мы наблюдаем тревожную тенденцию – правительства закрывают школы и принимают эту меру в качестве одной из первоочередных, а не крайних. В некоторых случаях это делается в масштабах всей страны, а не от района к району. Это негативно сказывается на прогрессе обучения и на психологическом состоянии детей», – подчеркнул Дженкинс.

Эксперты ЮНИСЕФ напоминают, что для многих детей отмена занятий в школах означает не только отсутствие возможности учиться – как, например, в случае с детьми, у которых нет доступа к интернету, компьютера или мобильного устройства, чтобы подключиться к онлайн-занятиям.

Для учеников из самых незащищенных групп населения школа – это еще и гарантия социальной поддержки. Важную роль в жизни школьников, оказавшихся в трудной ситуации, могут играть учителя, школьные психологи и посещающие учебные заведения соцработники. Для некоторых детей из очень бедных семей школьные обеды – единственная возможность полноценно питаться.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что, согласно данным исследования, проведенного недавно в 191 стране, между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи. В Фонде призывают правительства открыть школы, приняв при этом все необходимые меры предосторожности, то есть обязав преподавателей и учеников носить маски, сохранять физическую дистанцию, часто мыть руки с мылом или пользоваться дезинфицирующими средствами, а также регулярно проходить тест на коронавирус.

Minval.az