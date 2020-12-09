Работы по восстановлению автомобильных дорог, ведущих в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района, продолжаются.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, начаты подготовительные работы к укладке асфальта на дороги.

«Работы близятся к концу. В ближайшие дни будут начаты работы по укладке асфальта.

Дороги общей протяженностью 28,5 километров восстанавливаются в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосной асфальтобетонной дороги составит девять метров», — цитирует Наджафли Тренд.

Он добавил, что остававшиеся на протяжении долгого времени под оккупацией дороги полностью вышли из строя.

Minval.az