Работы по восстановлению автомобильных дорог, ведущих в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района, продолжаются.
Об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, начаты подготовительные работы к укладке асфальта на дороги.
«Работы близятся к концу. В ближайшие дни будут начаты работы по укладке асфальта.
Дороги общей протяженностью 28,5 километров восстанавливаются в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосной асфальтобетонной дороги составит девять метров», — цитирует Наджафли Тренд.
Он добавил, что остававшиеся на протяжении долгого времени под оккупацией дороги полностью вышли из строя.