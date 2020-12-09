«Мы хорошо знакомы с Джо Байденом со времен администрации Обамы. Когда у меня возникла проблема со здоровьем, он приехал ко мне домой и навестил меня. Свидетелем этого был и Омер Челик. К большому сожалению, в мировой политике много грязи. Если это кому-то приходит в голову, он сразу включает вопрос санкций в переговорный процесс».

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сколько процессов протекает между Турцией и США? Разве мы не партнеры по НАТО? К сожалению, мы считаем неправильными их действия, заявления в связи с продажей оружия. В частности, они проводят ошибочную политику на севере Сирии и на восточном берегу Евфрата. Пока рано делать заявления в связи с этими вопросами. Пусть Джо Байден официально вступит в должность, а затем мы обсудим некоторые вопросы. В политике конфликты недопустимы. В дипломатии эти вопросы решаются путем переговоров. Некоторые силы могут создать негативное представление о нашей стране. Но я верю, что мы будем позитивно развивать сотрудничество с США в этих вопросах», — цитирует его АПА.

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