Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не состоится в эти сроки из-за пандемии коронавируса, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер.

«Продолжающаяся пандемия не дает нам провести, как ранее планировалось, МКБ 19-21 февраля 2021 года. Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы оперативно определить дату для МКБ-2021», — приводит его слова пресс-служба МКБ.

По его словам, новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами Германии.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.

Minval.az