Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по Сирии и покупке вооружений.

«Разве Турция и США не члены НАТО, не союзники? И они сами это признали. Но сейчас позицию США по теме покупки нами вооружения мы не находим правильными. На севере Сирии к востоку от Евфрата тоже. Пусть Байден вступит в должность, тогда мы с ним познакомимся поближе, сядем, поговорим», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az