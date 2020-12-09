Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Канцлер заявила, что Германию воспринимают как «признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну» и Кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус Германии в будущем в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.

«Эта пандемия является тем, что меняет баланс сил в мире, в первую очередь, в экономическом смысле, но возможно и в общественно-политическом», — заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем. Для этого она привела как пример прогнозы, которые показывают серьезный спад ВВП около 10% для ряда европейский стран. Германия, по ее словам, относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением 4-6% ВВП. «Но есть страны, как например, Китай, которые закончат год с ростом 1,9%, борясь с тем же самым вирусом», — продолжила канцлер.

Поэтому Меркель призвала делать все для восстановления экономики Германии до предкризисного уровня. «Мы должны увидеть, что Германия будет в числе тех стран, которые успешно преодолеют эти времена. И я считаю, что федеральный бюджет является условием для этого», — заявила канцлер на заседании парламента, посвященного в том числе вопросу принимаемого на 2021 год бюджета.

Minval.az