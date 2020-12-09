В американском городе Лос-Анджелес в штате Калифорния от коронавируса (COVID-19) скончались 4 члена азербайджанской семьи Алиевых, передает Репорт.

Глава семьи Алиев Кямиль Алиага оглу 1964 г.р., его супруга Алиева Светлана Юрьевна 1978 г.р., их дети Алиев Рома Кямиль оглу 1999 г.р. и Алиев Давид Кямиль оглу 2001 г.р. некоторое время назад были госпитализированы в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус.

Несмотря на получение интенсивного лечения, они скончались в разные дни в течение минувшей недели. Мать и старший сын скончались в один и тот же день. Старший сын Рома Алиев от рождения страдал астмой.

В семье живой осталась только дочь Алиева Амина Кямиль гызы 2004 г.р.

Minval.az