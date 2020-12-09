Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку и Ереван в эти выходные для проведения переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге для членов ОБСЕ (Хельсинского комитета) при Конгрессе США.

Рикер сообщил, что американский сопредседатель Эндрю Шоффер находится в Женеве и проводит встречи в рамках Женевского процесса по вопросам Грузии.

«В эту субботу-воскресенье он с другими сопредседателями Минской группы отправится в две столицы – как в Баку, так и Ереван, чтобы увидеть, где мы можем двигаться дальше в дипломатическом урегулировании конфликта», — сказал Рикер.

Minval.az