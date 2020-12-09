Постоянное представительство Азербайджана при ООН отправило генсеку ООН отчет об использовании иностранных террористов Арменией против Азербайджана в ходе последних атак, передает АПА.

В отчете говорится, что правительство Армении предоставило жилье и материально-техническое обеспечение на оккупированных территориях иностранным террористам для того, чтобы использовать их для террора и подготовить их к боевым действиям против Азербайджана.

Отмечено, что по инструкциям террористических организаций PKK и ASALA для этих террористов были созданы учебные лагеря.

Minval.az