В результате проведенных с 30 ноября по 6 декабря мер были выявлены 46 водителей такси, не обеспечивших прозрачные перегородки внутри транспортного средства. Также за этот период были выявлены и привлечены к административной ответственности 533 пассажира за неношение медицинских маскок в общественном транспорте.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск проводят меры, вытекающие из «Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте».

«Доводим до внимания, что для ограничения физического контакта водителя с пассажирами, в транспортных средствах должны быть установлены прозрачные, герметичные перегородки, а пассажиры такси должны сидеть лишь на задних сиденьях. Транспортные средства должны проветриваться и дезинфицироваться», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Minval.az