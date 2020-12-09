Под занавес президентской гонки США потряс скандал с участием военных. Сразу 14 высокопоставленных офицеров уволили из-за массовых случаев насилия. События разворачивались на базе Форт-Худ в Техасе, причем годами их либо игнорировали, либо специально замалчивали.

Техасская база Форт-Худ. Здесь — элита армии США, но теперь они — преступники. Масштабная проверка показала, что руководство десятилетиями поощряло харассмент, насилие и произвол, и лишь теперь полетели первые головы.

«Проверка выявила 93 случая сексуального насилия. 14 руководителей уволены или отстранены от своих должностей. Я связываю случившееся с промахами руководства», — сообщил министр армии США Райан Маккарти.

Все происходящее на территории — совершенно секретно. Это и помогало скрывать преступления до громкого дела Ванессы Гийен. Военнослужащая исчезла. Спустя два месяца выяснилось, что ее домогался сослуживец. Получив отказ, он зарубил жертву топором и спрятал тело.

«Она говорила, что ребята на военной базе небезопасны. Жаловаться начальству боялась, думала, что случится что-то плохое», — рассказала сестра погибшей Ванессы Гийен.

«Мы не можем исправить этих парней, мы не можем сделать их другими. Но мы обязаны вмешаться и повлиять на ситуацию», — отметила адвокат Натали Хавам.

После трагедии перестали молчать десятки женщин. Одна за другой они начали рассказывать о собственном горьком опыте в рядах ВВС США и постоянном насилии. По понятным причинам, они пожелали сохранить анонимность.

«Последние две или три недели я жила как в аду, я была вынуждена находиться среди тех, кто меня изнасиловал, они издевались надо мной, и не было места, чтобы не попасться им на глаза, здание — общее», — рассказала одна из потерпевших.

По словам пострадавших, все жалобы игнорировались. Девушки, которые не могли больше терпеть, увольнялись, а спустя несколько лет выясняли, что насильники по-прежнему в рядах ВВС и поднялись по службе. Сейчас, после масштабной проверки, командованию остается только оправдываться.

В социальных роликах Пентагона военные — смелые, добрые и отзывчивые, а Форт-Худ позиционируют как великое место, где главное — безопасность офицеров. Но только в этом году за неприступными стенами базы произошло 28 смертей, причем большая часть — при странных обстоятельствах или в результате самоубийств.

Minval.az