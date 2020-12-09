Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», сбитого в январе близ Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Громадське».

По его словам, правительство Ирана отказалось закладывать в бюджет на следующий год 200 миллионов евро для компенсаций. Средства на это хотели выделить из фонда национального развития.

Енин отметил, что о размере компенсаций переговоры с иранской стороной пока не начинались. В то же время позиция Украины исходит из того, что это должно в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от степени сотрудничества Ирана для обеспечения объективного расследования.

Minval.az