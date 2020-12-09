Руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи встретилась с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым.

Она поинтересовалась мерами, осуществляемыми в Гяндже в рамках борьбы с пандемией COVID-19, дала рекомендации.

Ниязи Байрамов подробно рассказал о работе, проделанной в Гяндже по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Было отмечено, что несколько месяцев назад при участии президента Ильхама Алиева в Гяндже была сдана в эксплуатацию больница модульного типа. В соответствии с поручениями Оперативного штаба при Кабинете министров, рекомендациями ВОЗ в городе регулярно проводятся дезинфекционные работы, передает АПА.

Ханде Харманджи оценила принимаемые в Гяндже в рамках борьбы с коронавирусом меры. Она отметила, что TƏBİB и Министерство здравоохранения ведут соответствующую работу по доставке вакцины против COVID-19 в Азербайджан,рассказала о важности соблюдения правил гигиены, ношения медицинских масок, соблюдения социальной дистанции.



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