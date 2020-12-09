Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с угрозами главе Министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва — причиной стали слова последней о ситуации с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 на территории КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы хорошо расслышали сказанное и никогда не забудем ее слов, и ей, возможно, придется как следует за это заплатить», — говорится в заявлении сестры лидера.

Сообщается, что Кан Ген Хва объявила на международном форуме в Бахрейне о нежелании Пхеньяна отвечать на призывы Сеула к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Она также подвергла сомнениям официальную информацию КНДР, согласно которой в стране нет ни одного подтвержденного случая COVID-19.

Minval.az