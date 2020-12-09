Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду, что УЕФА примет необходимые меры против арбитра, которого обвиняют в проявлении расизма в матче между турецким «Башакшехиром» и французским ПСЖ.

«Я осуждаю расистские высказывания, сделанные в отношении Пьера Вебо, одного из членов технической команды «Башакшехира». Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни», — написал турецкий лидер на своей странице в Twitter.

Встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитр — Себастьян Колтеску.

Minval.az